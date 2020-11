Open d’Australie: un report d’une à deux semaines est «le plus probable», selon les autorités locales

L’Open d’Australie pourrait sans doute se dérouler « proche » de ses dates initiales, a indiqué premier ministre de l’État de Victoria mercredi aux médias australien. Mais une période de quarantaine de 14 jours pour les joueurs étrangers est non négociable, a ajouté Daniel Andrews suite à la crise sanitaire du Covid-19.

L’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de l’année, est prévu du 18 au 21 janvier, mais les dates précises « doivent encore être finalisées », a expliqué Daniel Andrews à Seven News qui promet une annonce « bientôt ».

« Il y a un certain nombre de dates potentielles sur la table. On parle d’un décalage d’une à deux semaines. Je pense que c’est le plus probable », a précisé de son côté le ministre des sports de l’État de Victoria, Martin Pakula à l’agence de presse australienne (AAP).