Milos Forman et de Bob Fosse, deux génies inspirants pour Nicolas Bedos

On lui parle de texte inspirant, de livre de chevet, d’œuvre culte… Nicolas Bedos préfère se tourner vers le cinéma. « En ce moment, je revois tous les films de Milos Forman et de Bob Fosse. Deux génies dont l’œuvre est une leçon de vie, d’audace, de liberté. Si j’étais premier ministre, ce qui nous changerait de notre croque-mort, je mettrais ces deux artistes aux programmes scolaires. De Forman ? Je choisis « Man on the moon » (1999). De Fosse ? « All that jazz » (1979). Deux films où il est question d’art, de spectacle, de quête d’identité.