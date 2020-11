Les femmes photographes à l’honneur

Un gros ouvrage chez Textuel et un coffret chez Actes Sud mettent à l’honneur les femmes photographes. Et c’est bien plus qu’un effet de mode.

En 1945, Histoire de la photographie de Raymond Lécuyer, premier ouvrage français de référence sur le sujet, ne mentionne que deux femmes : Julia Margaret Cameron et Laure Albin Guillot. En 1986, l’index de l’Histoire de la photographie dirigée par Jean-Claude Lemagny et André Rouillé comprend septante femmes… sur près de mille noms. En 1994, la Nouvelle histoire de la photographie de Michel Frizot n’attribuait, malgré son titre, aucun encart à une femme photographe. En 2007 enfin, L’art de la photographie, des origines à nos jours, vaste somme dirigée par André Gunthert et Michel Poivert avec l’apport d’une dizaine de chercheurs, proposait quarante-six images produites par des femmes, c’est-à-dire 8 % des six cents photographies de cet ouvrage.