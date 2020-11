Le petit moment qui fait du bien: des retrouvailles pas comme les autres

Il n’y a pas que la musique, la danse ou l’humour qui font du bien dans la vie. Il y a aussi des moments inattendus qui vous fichent le frisson et vous font sentir terriblement humain. C’est le cas de cette vidéo bouleversante réalisée par HBO lors d’une performance de l’artiste Marina Abramovic en 2010 au MoMA à New York. A l’occasion d’une rétrospective de son œuvre, chaque jour pendant trois mois, Marina Abramovic s’assied durant huit heures derrière une petite table et attend les visiteurs. La performance s’intitule simplement « The Artiste is Present » et le public fait la file pour venir s’asseoir en face d’elle. Elle lève alors les yeux et fixe chacun longuement, sans un mot. Une émotion indicible se dégage de ces regards. Beaucoup fondent en larmes.