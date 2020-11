Carte blanche: «Pour une communication plus empathique pour le Covid-19»

Si la défiance envers les vaccins est aussi ancienne que la vaccination elle-même (3), ce qui change la donne en 2020, c’est l’utilisation massive des réseaux sociaux par des internautes qui expriment et partagent leurs peurs, leurs doutes, voire carrément un argumentaire complotiste. Face à cette communication virale très puissante, les autorités politiques, sanitaires et scientifiques doivent impérativement se doter d’une communication empathique, humble et transparente. Nous pensons que c’est seulement de cette manière qu’elles pourront convaincre 8 millions de Belges de se faire vacciner.

L’empathie, c’est se mettre à la place de celle/celui à qui on s’adresse. C’est entendre – et comprendre ! – que des citoyen-ne-s ont peur de se faire vacciner à cause d’éventuels effets secondaires, parce qu’ils/elles se méfient de l’utilité du vaccin, parce qu’ils/elles pensent que l’épidémie n’est pas aussi grave que « ce que certain-e-s prétendent » (4), parce qu’ils/elles ont peur d’être infecté-e-s par le vaccin lui-même, etc. L’empathie, c’est le contraire du mépris. C’est avoir la capacité d’être en relation et de se connecter (5) avec humilité, notamment avec les nombreuses personnes qui ont visionné le pseudo-documentaire complotiste « Hold-Up » et qui pourraient penser que le virus a été créé de toutes pièces. Mais comment ?

De la nécessité de recevoir un message clair

En théorie de la communication, l’émetteur-trice est celui/celle qui crée le message et le conceptualise pour le rendre le plus clair possible pour celui/celle qui le reçoit (le-a récepteur-trice). Celui-ci/celle-ci ne serait plus censé-e, à la réception du message, fournir un effort pour le comprendre. En d’autres mots, l’émetteur-trice doit travailler à rendre son message le plus limpide possible pour atteindre sa cible. Or, depuis le début de la pandémie de covid-19, tant en Belgique que dans de nombreux autres pays, les autorités ont encore trop tendance à livrer une communication utilisant principalement des arguments rationnels : que ce soit durant les JT ou lors de conférences de presse très formelles, nos politiques et/ou scientifiques font souvent appel à notre « bon sens », à notre raison, à notre faculté de compréhension. Avec un fond (des données médicales et scientifiques) et une forme (une communication bilingue et des prises de parole multiples des ministres) qui, en réalité, peuvent se révéler complexes pour les récepteurs-trices de ces messages. Avez-vous réellement compris tout ce que recouvraient les notions de tracing, de testing, de pourcentage d’efficacité ou d’ARN Messager ? On se souvient pourtant qu’en mars dernier, les citoyen-ne-s belges avaient pris conscience de la gravité de la situation avec les images terrifiantes des camions de la protection civile italienne. Faisant office de corbillards, ils quittaient Bergame en colonnes à la nuit tombée pour rejoindre les crématoriums d’autres villes. Cette image avait valu mille discours de prudence.

Une communication qui casse les codes

Paradoxalement, alors que la communication « officielle » passe majoritairement par des discours scientifiques et pédagogiques, on est confronté, sur les réseaux sociaux, à une communication qui casse les codes : mèmes et gifs humoristiques, témoignages de colère, de ras-le-bol ou, au contraire, de profond désarroi… Voire, à l’extrême, des argumentaires complotistes qui vous donnent l’impression que ce qui est avancé – pourtant sans aucune preuve scientifique ou preuve tout court (6) – est la vérité. C’est une histoire qui nous est racontée, avec des arguments qui n’ont souvent rien à voir les uns avec les autres mais qui peuvent parfois convaincre. Cette histoire vous reste dans la tête, comme cette chanson que vous maudissez d’avoir écoutée ce matin. Et puis, insidieusement, vous vous dites qu’il n’y a pas de fumée sans feu, qu’il doit bien y avoir certaines vérités dans tout ce que vous avez vu, lu ou entendu. Non ?