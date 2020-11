10 chefs-d’œuvre du cinéma: l’éducation à l’image 2.0 sans frontières

Envisager l’éducation à l’image sous l’angle de l’éveil de la curiosité et de la pensée critique, telle est la mission de la plateforme European Film Factory, initiative impulsée par le programme MEDIA Europe Créative et pilotée par l’Institut français. Cela concerne les enseignants et élèves de 11 à 18 ans. C’est gratuit, sécurisé, accessible en 8 langues et dans 26 pays européens. Lancé fin août, le projet compte 1.700 inscrits dont pas mal de profs de langue y voyant un double outil d’apprentissage. L’initiative est d’autant plus attractive en période de confinement, nous a-t-on confirmé. Pour l’instant, le choix porte sur dix chefs-d’œuvre du cinéma européen aux styles, genres, époques, sujets différents (dont cinq mis en évidence dans cette page).