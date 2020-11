Les cuissardes de Pretty Woman sont à vendre: le rêve a bien un prix

Avis aux collectionneurs, cinéphiles, fans de cinéma : deux grandes ventes aux enchères en ligne d’objets cultes de cinéma ont lieu début décembre. En direct de Londres et de Beverly Hills.

Le cinéma vend du rêve. Mais ce rêve-là, c’est aussi du concret. Des robes somptueuses, des affiches, des bijoux, des bouts de décor, des accessoires, des photos, une dent… Un tas de trucs évidents ou insolites, chargés d’une aura à nulle autre pareille parce que des stars les ont mis, touchés, utilisés. Du coup, bingo car pour les collectionneurs, pour les fans, pour les cinéphiles, pour les collectionneurs fans cinéphiles, ça devient précieux.

Acquérir un bout de magie, un moment de rêve… comme le pistolet utilisé par Sean Connery dans James Bond contre Dr. No, estimé entre 127.000 et 170.000 euros, pièce maîtresse de la vente aux enchères organisée depuis Beverly Hills par Julien’s Auctions en direct et en ligne le 3 décembre.