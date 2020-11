MobileFilmFestival: 1 mobile, 1 minute, 1 film, au nom du pouvoir des femmes

Etre femme dans le monde aujourd’hui. Etre fière ou avoir honte. Etre rebelle ou soumise. Etre aimée ou violentée. Etre libre ou contrainte. Etre normale, égale ou discriminée. Etre femme aujourd’hui dans le monde et le dire en soixante secondes, avec une caméra. Pour sa 16e édition, le MobileFilmFestival, dont l’objectif est de révéler et de soutenir les talents de demain en les aidant à se professionnaliser, a choisi comme thématique « Women’s Empowerment ». Résultat : 1.130 films provenant de 101 pays dont 57 % de réalisatrices, un record de participation, de pays et de réalisatrices. Les organisateurs ont retenu 60 films de 25 pays en sélection officielle. Organisés autour de quatre thématiques : le corps des femmes, l’égalité, identité et liberté, les violences faites aux femmes.