Polémique des achats de terres agricoles: Alain Maron présente ses excuses

Le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) a présenté mercredi matin ses excuses au monde agricole tant de Wallonie, que de Flandre et de Bruxelles pour l’inquiétude que ses propos ont pu susciter, lundi, au sujet de l’acquisition de terres agricoles. Il a reconnu avoir sous-estimé la sensibilité du sujet et « détermination à avancer plus que jamais dans un cadre d’écoute et de respect ».

Au détour d’un entretien plus large accordé à LN24, le ministre écologiste avait brièvement évoqué l’intention de la Région bruxelloise d’acheter, « dans les mois et les années à venir », des terres agricoles dans les Brabants wallon et flamand afin de préserver la biodiversité et de favoriser une agriculture locale qui pourrait nourrir une partie de la population bruxelloise dans le contexte du déploiement de circuits courts.