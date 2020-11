Deux absences notables et un grand retour: voici les dernières nouvelles des Rouches avant la réception de Lech Poznan ce jeudi (vidéos)

À un peu plus de 24h de la rencontre face à Lech Poznan, comptant pour la quatrième journée d’Europa League, le Standard s’est entraîné ce mercredi matin. L’occasion de faire le tour du noyau, et des absents pour cette rencontre.

Deux mauvaises nouvelles sont à déplorer dans les rangs du Standard. À la suite des derniers tests Covid effectués ce mardi matin par l’UEFA, Mehdi Carcela s’est révélé être à nouveau positif. Philippe Montanier devra donc à nouveau se passer des services de son ailier. Et, même si de nouveaux tests seront effectués en fin de semaine, l’élément offensif fera également l’impasse sur le choc de ce dimanche face à Anderlecht. L’élément offensif s’entraîne individuellement depuis maintenant plus de deux semaines, et il ne sera physiquement pas prêt pour ce week-end, même en cas de test négatif.

L’autre grand absent de ce jeudi se nomme Selim Amallah. À peine remis d’une blessure au genou qui a beaucoup fait jaser, l’international marocain s’est, cette fois, blessé à la cheville lors de l’entraînement de lundi. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, et sa participation au match de ce week-end pourrait être remise en cause.