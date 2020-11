Un baron du sucre détrône un baron de la bière au classement des Belges les plus riches

Ce n'est plus Alexandre Van Damme, premier actionnaire individuel et administrateur d'AB InBev, qui occupe la tête du classement des Belges les plus fortunés, mais bien Eric Wittouck, de Raffinerie tirlemontoise, ressort-il de la nouvelle édition du livre "De 200 Rijkste Belgen" (Les 200 Belges les plus riches) du journaliste Ludwig Verduyn.