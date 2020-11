«Marvel 616», le dernier Gaël Faye, European Film Factory… Les tops de la semaine culturelle

Le film à ne pas rater sur Disney + : « Marvel 616 »

Au fil d’épisodes d’une cinquantaine de minutes, c’est tout un pan de la pop culture qui se retrouve disséqué, images d’archives et interviews à l’appui. Les fans seront évidemment aux anges. Les curieux verront s’ouvrir devant eux les portes d’un univers où industrie et culture se mêlent, un monde aux ramifications parfois insoupçonnées.

L’album de la semaine : Gaël Faye, « Lundi méchant »

Auteur du roman Petit pays vendu à plus d’un million d’exemplaires, le jeune auteur rwandais revient à la musique. Il y a chez Gaël Faye une mélancolie naturelle qu’il distille au travers de chansons qui, entre amour et voyages, nous rappellent que l’artiste est là pour durer, avec une voix dense et originale.