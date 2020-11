Coronavirus - Les retards de paiement ont augmenté de 81% (Atradius)

Après 90 jours, 7% de la valeur totale des créances restaient impayés. Les entreprises ont en moyenne perdu près de 90% de la valeur de ces créances.

Les entrepreneurs belges se montrent donc plus prudents et durcissent leur approche du crédit afin d'éviter des défauts de paiement. "La moitié des entreprises en Belgique ont néanmoins accordé des crédits commerciaux, mais ont limité le délai de paiement à un maximum de 30 jours. En outre, deux entreprises sur cinq ont plus fréquemment demandé directement des informations en matière de crédit", observe le managing director d'Atradius Belgique, Christophe Cherry.

Environ la moitié des entrepreneurs du pays estiment que les plus grandes menaces pour leur rentabilité sont liées au contrôle des coûts et au recouvrement efficace des factures en souffrance.