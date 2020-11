Pour désengorger les hôpitaux et permettre à chacun de s’isoler, des hôtels du pays accueillent les personnes testées positives au Covid-19. « Ce modèle ayant bien fonctionné lors de la première vague, nous le réutilisons aujourd’hui », explique une coordinatrice.

En cette morose après-midi de novembre, le Sheraton Parco de Medici à Rome rappelle le décor d’un film post-apocalyptique. Le site de cet hôtel quatre étoiles, situé non loin de l’autoroute urbaine qui relie le centre-ville à l’aéroport international, semble totalement abandonné. Des feuilles tourbillonnent sur la route qui sinue entre les trois bâtiments du complexe, des bâches recouvrent les logos de la chaîne hôtelière et des rubans et des barrières bloquent les accès.