Cannabis: l’huile de CBD a-t-elle vraiment des vertus thérapeutiques?

De nombreuses prétendues propriétés curatives sont attribuées à l’huile de CBD. La nuance serait cependant de mise entre CBD et l’huile qui en contient. Cette dernière serait en réalité jugée inefficace et pourrait contenir des traces de THC.

C’est une substance qui fait de plus en plus d’émules en Europe, y compris chez nous en Belgique : l’huile de CBD. Effet relaxant, analgésique, favorisant le sommeil ou encore soulageant l’anxiété, de nombreuses propriétés thérapeutiques lui sont attribuées par les firmes et vendeurs. Mais qu’en est-il réellement ? Pour Alfred Bernard, toxicologue à l’UCLouvain, il faut impérativement distinguer le CBD (ou cannabidiol, l’un des cannabinoïdes présents dans le cannabis) des huiles et autres compléments qui en contiennent.