Un nouvel outil pour informer sur la consommation réelle d'un véhicule

Les conducteurs peuvent désormais surveiller leur consommation de carburant réelle et la comparer avec les chiffres promis par les constructeurs et ceux d'autres voitures, grâce à un nouvel outil en ligne appelé MILE21 et développé notamment par Test Achats, annonce mercredi l'organisation de consommateurs.