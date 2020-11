Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Standard n’a pas brillé lors de ses trois premiers matches de groupe en Europa League. Trois défaites sans panache, et voilà déjà les Liégeois éliminés, ou presque. À mi-parcours, ils ont sept points de retard sur les deux leaders, les Rangers et Benfica. « On est déçu de nos résultats dans cette compétition », avance d’emblée Philippe Montanier.