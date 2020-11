Un succès inespéré pour les libraires

On s’en doutait, mais, cette année, pas de dédicaces ni de rencontres. Lecteurs, lectrices et auteurs devront tous attendre. Cependant, grâce à la volonté du gouvernement de « préserver la santé mentale des Belges », les librairies ont pu rester ouvertes. On peut donc toujours retrouver les livres coups de cœur exposés dans les différents rayons des boutiques. Et, en attendant que les choses s’améliorent, les organisateurs du Prix Rossel proposeront sur leur site des capsules vidéo sur les œuvres sélectionnées. Une idée également envisagée par Yves Limauge, de la librairie A livre Ouvert, pour qui c’est un moyen d’attirer le regard du public sur cet événement important de la littérature belge.