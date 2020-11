Bureaux: repenser le lieu de travail

Le covid a accéléré la transformation des lieux de travail. Nul n’en doute plus maintenant. « Nous réfléchissions déjà à un outil pour aider les entreprises à le faire avant la pandémie », constate à ce sujet Annick Vandenbulcke, directrice générale de Colliers international Belgique. « Pour de plus en plus d’entreprises, le travail dans les bureaux ne se limitait pas à un horaire 9 – 17 h. On parlait déjà de flexibilité. Les espaces de coworking avaient la cote. La pandémie a imposé de recourir au télétravail quand c’est possible. Elle a été un accélérateur de changement. »