Les vaccins contre le coronavirus sont-ils sûrs?

Un vaccin ne sera mis sur le marché européen que s’il reçoit une autorisation de l’Agence européenne des médicaments (EMA), dont le rôle est de vérifier – sur base des données des essais cliniques fournies par la firme – la sécurité et l’efficacité du vaccin et de faire la balance coût/bénéfice. Le risque zéro n’existe cependant pas. Même avec des phases 3 de très grande ampleur, comme c’est le cas actuellement (plusieurs dizaines de milliers de volontaires enrôlés), certains effets secondaires très rares peuvent ne pas être détectés. D’où l’importance de mettre en place un système de surveillance performant une fois que la population aura été vaccinée, afin de faire remonter au niveau belge, européen et même mondial des éventuels effets secondaires importants et de réagir.