Un appartement rénové à Molenbeek

Cet appartement situé à Molenbeek-St-Jean, à deux pas de Tour et Taxis, est plein de surprises ! Implanté au 3e étage d’un immeuble de style hausmannien, il a été entièrement rénové et mêle le contemporain et l’ancien. Ses quelque 155 m2 rassemblent deux chambres et sont complétés par un grenier, plusieurs caves et un studio situé au 5e étage. Cet espace supplémentaire offre diverses possibilités (bureau, logement…) mais aussi et surtout une terrasse de 40 m2 avec des vues imprenables sur Bruxelles !