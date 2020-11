Eric Wittouck s’installe dans le fauteuil du Belge le plus riche

Il n’est sans doute pas le Belge plus connu, mais il n’en est pas moins notre compatriote… le plus riche. Selon le classement annuel établi par l’ancien journaliste Ludwig Verduyn dans la dernière édition de son livre « Les 200 Belges les plus riches », Eric Wittouck s’est emparé de la première place, au détriment d’Alexandre Van Damme (AB Inbev), qui l’occupait depuis treize ans. Dans les deux cas, on parle d’héritiers de fortunes familiales qu’ils ont su faire prospérer. Les Wittouck possédaient la Raffinerie tirlemontoise, cédée au géant allemand Südzucker en 1989 (pour un peu moins d’un milliard d’euros à l’époque). Quant à Alexandre Van Damme, sa famille a fondé la brasserie Piedboeuf, qui s’est successivement fondue dans Interbrew puis dans AB Inbev, le numéro un mondial de la bière. Les deux hommes seraient assis sur des magots de respectivement 10,83 et 10,54 milliards d’euros.