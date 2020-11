Le Prix de Flore touché par la grâce

Les jurés du prix de Flore n’ont pas délibéré très longtemps : un tour de vote a suffi pour dégager une large majorité en faveur de La grâce, où Thibault de Montaigu raconte comment il est passé d’une enquête sur un sujet d’actualité à une question intemporelle – de Xavier Dupont de Ligonnès à la foi. Plutôt que d’un roman, il s’agit d’un parcours personnel qui s’ancre dans le réel d’une vie pour s’élever loin au-dessus de contingences matérielles dont l’auteur avait cependant été l’otage.

Il ressemble en cela à son oncle paternel Christian, dont il avait pourtant fait peu de cas du mystère qu’il représentait, jusqu’à ce que la maladie et la mort le rattrapent. « Si je suis passé à côté de Christian du temps de son vivant, c’est à cause de préjugés minables », écrit l’auteur en ouverture. D’un rendez-vous manqué, il est possible de tirer un récit où tous les possibles se dessinent malgré ce qu’était le narrateur : un mécréant et un jouisseur, au fond.