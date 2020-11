Carte blanche: «La Belgique a encore un avenir nucléaire»

Les centrales nucléaires belges sont actuellement responsables de 75 % de l’électricité à faible teneur en CO2 de notre pays. Une centrale nucléaire produit une énergie fiable, sûre et propre, sans émission de gaz à effet de serre et sans pollution de l’air. Néanmoins, notre pays a décidé en 2003 de fermer toutes les centrales nucléaires d’ici 2025 et d’interdire la construction de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité. Cette décision est de plus en plus difficile à défendre aujourd’hui, car le problème du climat est devenu beaucoup plus urgent depuis 2003.

En ce qui concerne les centrales nucléaires actuelles, il est techniquement parfaitement possible de maintenir ouvertes pendant encore 20 ans au moins les deux dernières centrales nucléaires belges (Tihange 3 et Doel 4). Cela signifie que notre pays émettrait 45 millions de tonnes de CO2 de moins que dans un scénario sans centrale nucléaire (l’équivalent de plus de 500.000 voitures). L’Agence internationale de l’énergie (AIE) recommande donc de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes aussi longtemps que cela est techniquement possible, en vue d’atteindre les objectifs climatiques. Malheureusement, le gouvernement belge semble ignorer cette recommandation et émettre beaucoup plus de CO2 avec la construction de centrales électriques au gaz.