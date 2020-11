Les guides se fédèrent pour mieux encadrer leur métier

Pour la première fois, les guides et médiateurs culturels se regroupent au niveau fédéral afin de dénoncer les abus et la précarité qui menacent leur pratique. Encadrement des tarifs, élaboration d’un statut clair, initiatives solidaires : tels sont certains des objectifs de cette union.

La situation des guides de musée et autres médiateurs culturels n’était déjà pas rose, mais elle s’est clairement dégradée, comme pour beaucoup d’autres secteurs, avec la pandémie. Alors, parce que l’union fait la force, une poignée de professionnels du secteur a mis sur pied la Fondation de guides et médiateurs culturels de Belgique. Créée le 13 novembre, cette ASBL propose, pour la première fois, de mener le combat au niveau fédéral. Certes, il existait déjà de nombreuses fédérations locales (à Namur, Liège, Tournai, etc.) et même régionales (la Fédération des guides bruxellois, par exemple), mais pas encore une association qui se proposerait d’œuvrer au niveau fédéral.