Notre choix du jour pour contrer l’ennui en confinement: la musique du Roi-Soleil

Vous rêvez de connaître un peu mieux la vie de château que menait le Roi-Soleil et de comprendre la place de la musique à la Chapelle royale ? Expodcast Musique et musiciens à la chapelle royale , une expérience sonore et visuelle racontée par Suzanne Gervais et proposée par le Centre de musique baroque de Versailles, en partenariat avec le château de Versailles et France Musique, invite à parcourir l’histoire de la musique à la Chapelle royale de Versailles en six épisodes d’une dizaine de minutes. L’immersion dans l’univers de Louis XIV et de ses musiciens, la petite et la grande histoire, la vie à la cour, les événements clés et anecdotes de la vie de la Chapelle sous l’Ancien Régime… tout est ultra documenté et complété par un site web qui se veut un véritable musée virtuel avec une playlist de 50 pistes musicales.