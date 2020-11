Réforme de l’IVG: les débats reprendront en janvier, le CD&V reste sur la défensive

Plus rien ne s’oppose – après un avis favorable du Conseil d’Etat – à la reprise des débats au Parlement sur la réforme visant à libéraliser davantage l’interruption volontaire de grossesse. Le CD&V prend acte, mais renvoie à l’accord Vivaldi, qui exige de trouver un consensus.

Petit coup de chaud chez les Vivaldiens mercredi matin lorsqu’un communiqué signé Ecolo, et Séverine de Laveleye, députée fédérale, annonçant que le conseil d’Etat a rendu son avis sur les amendements apportés à la proposition de loi visant à assouplir les conditions dans lesquelles l’on peut pratiquer l’interruption volontaire de grossesse, souligne : « Plus rien n’empêche les travaux parlementaires sur le sujet de reprendre, comme le prévoit l’accord de gouvernement. De nombreuses femmes restent en attente de progrès et d’une modernisation du cadre juridique sur l’interruption volontaire de grossesse »…