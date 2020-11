La vidéo iconique de Diego Maradona jonglant sur «Live is life»

Le 19 avril 1989, Diego Maradona a, une fois de plus, régalé sur le terrain mais cette fois-ci le match n’avait pas encore commencé. En effet, lors de l’échauffement avant la demi-finale retour entre Naples et le Bayern en Coupe UEFA, l’Argentin a offert un autre moment mythique.

Lacets défaits et au rythme de la chanson « Live is life » d’Opus, il a commencé à enchaîner les jongles avec le génie qu’on lui connaît. 31 ans plus tard, cette scène reste mythique.

Diego Maradona est décédé mercredi 25 novembre à l’âge de 60 ans des suites d’un arrêt cardiaque. Une énorme perte pour le monde du football qui dit au revoir à une légende.