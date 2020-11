Noël au cinéma, ce sera sans «Les Tuche» et sans «Aline»

Devant l’incertitude de la réouverture des salles, report en cascade des grosses productions françaises. Par contre, sur les plateformes, on verra Mulan, Meryl Streep, Nicole Kidman et George Clooney.

La grande question en cette fin d’année n’est pas de savoir s’il y aura de la neige à Noël mais bien quels films seront à l’affiche si les salles de cinéma rouvrent – en France, le Président Emmanuel Macron annonce la date du 15 décembre seulement si « les objectifs sanitaires sont atteints ». Le monde actuel est un grand paradoxe. En cinéma comme dans d’autres domaines.

Alors qu’UGC vient d’annoncer le démarrage des prises de vue de Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu 3 ?, avec une date de sortie prévue le 13 octobre 2021, et que Pathé soutient l’aventure des Trois Mousquetaires d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte, qui sont également partants pour revisiter Le Comte de Monte Cristo, deux gros projets en tournage l’été prochain, on pourrait croire que le beau temps du cinéma est de retour.