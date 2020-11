Standard: les cinq statistiques à connaître avant la réception de Lech Poznan

Cette saison, le meilleur buteur de la formation polonaise est Mikael Ishak. Le Suédois de 27 ans a déjà planté 11 roses cette saison, dont sept en autant de matches sur la scène européenne. Un total qui lui permet d’être meilleur buteur de l’histoire du club en Europa League Il avait d’ailleurs inscrit un doublé lors du match aller. À titre de comparaison, le joueur le plus prolifique au Standard est Selim Amallah, avec six réalisations toutes compétitions confondues, en 15 matches. Soit autant que les quatre attaquants de formation du groupe principautaire (3 pour Avenatti, 2 pour Oulare, 1 pour Muleka et 0 pour Cop)…