Lestienne doit être bien inspiré: sur une action, l’ex-Brugeois peut mettre le feu

Si Noë Dussenne s’impose, depuis plusieurs semaines, comme le joueur le plus régulier du Standard ou en tout cas celui qui semble le plus en forme, Maxime Lestienne apparaît, dans le contexte actuel, comme l’élément offensif le plus important sur l’échiquier de Philippe Montanier. Celui à lui que l’entraîneur français et son staff s’en remettent le plus souvent, dans ces temps de disette, pour déclencher, devant, une action susceptible de changer le cours d’un match et in fine de rapporter des points. Plus encore lorsque Selim Amallah est sur le flanc, comme c’est le cas pour le moment. Concrètement, depuis que l’équipe liégeoise est en perte de vitesse, c’est sur les épaules de l’ailier mouscronnois que reposent les espoirs offensifs du Standard. Et donc sur son état de forme du moment. Très bon au Beerschot et intéressant à l’Antwerp, mais moins inspiré et pas du tout en réussite samedi dernier face à Eupen.