Le mois de décembre approche et amène avec lui son lot d’espérances, de vœux et de souhaits pour contrebalancer le brouillard et le froid d’un hiver souvent rude. L’an passé, le Standard avait payé « cash » sa traversée maladroite des fêtes, avec trois défaites et trois partages répartis entre ses chaussons de Saint-Nicolas et ses grosses chaussettes rouges de Noël. Un trou d’air qui avait gâché son bon début de saison et en même temps plombé le reste de celle-ci.