L’emprise du trio De Croo, Vandenbroucke, Verlinden

La répartition des portefeuilles est ainsi faite au sein du gouvernement De Croo – et les francophones en sont égalitairement responsables – que les compétences principales et les plus en vue dans la lutte actuelle contre la pandémie sont aux mains de trois ministres flamands : le Premier Alexander De Croo (OpenVLD), le ministre de la Santé Frank Vandebroucke (SP.A) et la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V). Auxquels s’ajoutent, en deuxième ligne, pour l’aspect socio-économique, les ministres de l’Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) et des Indépendants David Clarinval (MR).

C’est donc le trio précité qui donne le « la » et est à l’origine de bien des décisions. Il commence d’ailleurs chaque semaine par une réunion vidéo à eux trois.