«Il n’y a pas assez de concertation»

Du côté libéral, mais pas seulement, on entend beaucoup ceci : « Avec Sophie Wilmès, il y avait plusieurs réunions préparatoires avant le CNS, avec les ministres-présidents des entités fédérées aussi. » Désormais, « il n’y a plus assez de concertation. C’est un trio qui décide tout, avec peu de concertation ». Mardi par exemple, les ministres-présidents n’avaient encore reçu ni invitation ni agenda pour le comité de concertation de vendredi, ni pour une rencontre préparatoire. Dans l’entourage du Premier ministre pourtant, on assure qu’Alexander De Croo « est en contact permanent avec les ministres-présidents, pour trouver un consensus et un équilibre », et qu’il prend les décisions collégialement au gouvernement. « C’est son style et son choix, car le pays a besoin de collaboration et non de guerre permanente. »