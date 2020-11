«Pour le français, merci de patienter»

Des ministres flamands qui parlent surtout à des Flamands ? Le troisième grief est lancé. Et ressenti peu ou prou par toutes nos sources francophones. Un ministre régional : « La flamandisation ne date pas d’hier. Les documents et les discussions sont à 80- 90 % en néerlandais, les hauts fonctionnaires sont très largement flamands, et le sentiment existe que les intérêts flamands sont plus soutenus. » « Les postes de gestion sanitaire sont devenus exclusivement flamands », confirme-t-on dans un cabinet fédéral. « Vandenbroucke est très Flamand dans sa vision des choses, il prend des études flamandes, consulte des experts et conseillers flamands, les tests de l’ULiège ne sont pas acceptés et doivent être validés par l’université flamande d’Anvers. Un moment, il faudra redresser la barre. Toutes ces petites anecdotes créent un climat de suspicion. »