Invité(s) à Noël: le Belge est-il lésé par rapport à ses voisins européens ? (infographie)

Difficile de s’empêcher de regarder dans l’assiette du voisin, particulièrement cette période où on pourrait y trouver de très bonnes choses à déguster. Les Belges ne résistent pas et de nombreux secteurs s’interrogent sur la frilosité affichée par le gouvernement fédéral à rouvrir quelques valves. Il y a même un peu de cacophonie ces derniers jours, entre les paroles très strictes du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A) pour qu’« il sera probablement très difficile d’alléger les mesures rapidement ». Alors qu’au même moment, son collègue David Clarinval (MR) est parti en campagne pour la réouverture des commerces le plus vite possible. Il faudra trouver un point d’équilibre d’ici à vendredi où un nouveau Comité de concertation (Codeco) est annoncé à 13 heures.