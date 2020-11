Eden Hazard relance le Real

Si Lukaku et Courtois n’ont quasiment pas su se mettre en évidence, Hazard a livré une rencontre très intéressante, agrémentée d’un but inscrit du point de penalty.

Après le recueillement extrême généré par la minute de silence parfaitement respectée en l’honneur – et sous le regard bienveillant – de Diego Armando Maradona, la tension de l’affiche de cette 4e journée n’a jamais réellement viré en tempête, mercredi soir, à San Siro. Pourtant, l’opposition entre l’Inter Milan et le Real Madrid avait des airs de match de la dernière chance pour ces deux équipes mises sous pression par Mönchengladbach, facile vainqueur de Donetsk (4-0) et surprenant leader dans ce groupe B.

Dans ce combat de Titans, qui proposait un duel tactique de haut vol entre Conte et Zidane mais aussi, si on l’abordait sous le prisme belgo-belge, un combat quasiment fraternel entre trois de nos meilleurs Diables expatriés (Lukaku, Hazard et Courtois), malheur au(x) vaincu(s).