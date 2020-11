Quatre Belges sur dix ne peuvent pas encore télétravailler (Acerta)

"Il existera toujours des postes qui nécessitent la présence sur le lieu de travail", explique Laura Couchard, conseillère juridique chez Acerta. C'est le cas des ouvriers. Pas moins de six sur dix d'entre eux ne peuvent en effet pas effectuer leur travail ailleurs.

"Mais un autre fait frappant est que six personnes sur dix qui ont une fonction administrative ne peuvent pas encore télétravailler. Nous constatons qu'aujourd'hui, le groupe qui bénéficie de la plus grande flexibilité concernant le télétravail est celui des cadres et des cadres supérieurs. Pourquoi cette flexibilité n'est-elle pas aussi applicable, par exemple, au personnel d'exécution et de soutien administratif? Le télétravail a là aussi du potentiel et de plus, les travailleurs sont demandeurs", pointe Laura Couchard. "Il est intéressant pour les employeurs d'autoriser le télétravail de manière plus étendue, à condition bien sûr que les dirigeants et les collaborateurs mettent en place des accords et une bonne planification."