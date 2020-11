Les Etats-Unis ont déploré mercredi, à la veille de la très populaire fête de Thanksgiving, plus de 2.400 morts du coronavirus en 24 heures, selon les données de l’université Johns Hopkins, un triste bilan qui n’avait pas été atteint depuis plus de six mois.

Le pays a dans le même temps enregistré près de 200.000 nouveaux cas de Covid-19, selon un relevé effectué à 20H30 locales par l’AFP des chiffres de l’université, actualisés en continu.