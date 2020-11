Météo: le temps auquel s’attendre ce week-end

Le flanc sud de l’Ardenne et la Lorraine belge se réveilleront sous le brouillard jeudi matin, tandis que le reste du pays restera englué dans la grisaille, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le soleil percera les nuages au fil de la journée sur le flanc nord de l’Ardenne et probablement sur certaines régions du centre mais les nuages continueront de planer sur le nord du pays. Quelques gouttes seront possibles à la Côte et à la frontière néerlandaise.

Le thermomètre variera entre 6 et 11 degrés, sous un vent faible.

Nuages et brume envelopperont le pays pendant la nuit de jeudi à vendredi et laisseront échapper quelques précipitations, surtout à l’ouest. Du brouillard entravera la visibilité sur le flanc sud de l’Ardenne. Les minima seront compris entre 0 et 3 degrés en Ardenne et oscilleront entre 4 et 6 degrés ailleurs.