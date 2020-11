Réouverture des commerces, fêtes…: ce qui sera discuté par le Comité de concertation ce vendredi

Les fêtes de fin d’année et la réouverture des commerces « non-essentiels » seront au centre des discussions du Comité de concertation ce vendredi.

Ce vendredi, le comité de concertation se penchera sur la période des fêtes et sur les magasins. Le ministre des Indépendants David Clarinval a plaidé lundi pour que la réouverture des commerces et de l’horeca soit sérieusement envisagée, ajoutant que si ce n’était pas possible, il proposerait des assouplissements.

Le Premier ministre Alexander De Croo a expliqué mardi que toute décision devrait être prise sur base de faits et de chiffres. « Je comprends évidemment que des entrepreneurs veulent relancer leur activité. Nous clarifierons vendredi si c’est possible et dans quelles conditions », a-t-il commenté.