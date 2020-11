«Mais où était le VAR quand nous en avions le plus besoin»: la presse anglaise provocatrice suite au décès de Maradona

Le décès de Diego Maradona attriste la planète foot. Ce qui n’a pas empêché certains médias de diffuser une « Une » assez provocatrice, préférant revenir sur un geste, certes devenu incontournable dans les esprits, mais loin d’être extrêmement positif pour l’image de la star qu’était l’Argentin.

Ainsi, en Angleterre, The Sun reprend la photo de son but de la main en quarts de finale du Mondial 86 au Mexique contre les Anglais avec le titre « In the hands of God » (Dans les mains de Dieu). Ce que, en Allemagne, le Bild titre aussi, mais avec une photo de Maradona, la Coupe du monde en main, porté en triomphe par ses coéquipiers.

Provocatrice la Une du Daily avec la même photo : « Where was VAR when we needed it most » (Mais où était le VAR (l’assistance video) quand nous en avions le plus besoin ?).