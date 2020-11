Zone euro: la croissance des crédits aux entreprises décélère en octobre (BCE)

Globalement, les crédits aux entreprises non financières et aux ménages de la zone euro, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 4,6% en octobre sur un an, comme en septembre et en août, en continuant de bénéficier de taux de crédit bancaire historiquement bas.

Dans cet ensemble, la croissance des prêts aux entreprises industrielles et commerciales a ralenti à 6,8% sur un an en octobre, après avoir atteint 7,1% en août et en septembre.

Une récente enquête de la BCE sur les conditions de crédit au troisième trimestre a montré que les banques ont ressenti une baisse de la demande de prêts par les entreprises, reflétant une baisse des besoins de liquidités d'urgence et un affaiblissement des investissements des entreprises.

La hausse des prêts aux ménages est elle restée au même niveau qu'en septembre, à 3,1% sur un an.