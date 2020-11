Le peloton en manque de vélos

Paradoxe de la crise du covid : la vente de vélos a explosé mais les stocks sont épuisés et certaines usines tournent au ralenti. Cela impacte aussi les équipes professionnelles et souvent les plus modestes, comme Bingoal Wallonie- Bruxelles.

L’année du covid a provoqué un raz-de-marée sans précédent dans la vente de vélos. Boostée par la météo favorable, une prise de conscience écologique, l’envie de (re)faire du sport et de (re)découvrir une nature libérée de la circulation pendant le premier lockdown, la bicyclette fut la vedette du confinement. Une razzia qui a rapidement placé la demande sur la partie pesante de la balance par rapport à l’offre.

Aujourd’hui, à l’heure où les cyclos étudient la question de changer de vélo cet hiver, ainsi que de vêtements et autres accessoires pour repartir avec du matériel neuf au printemps prochain, les vendeurs hurlent leur dépit : ils n’ont plus rien ou presque. Les commandes sont étalées sur six mois voire davantage. Certaines marques sont introuvables. Et tout cela a des conséquences… sur les équipes professionnelles !