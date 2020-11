Ores déploie plus de 1.000 compteurs intelligents à Marche

Le décret wallon du 18 juillet 2018 encadre la mise en œuvre des compteurs intelligents avec pour objectif un début de déploiement en 2023. Ces compteurs doivent permettre au gestionnaire de réseau de disposer d'informations plus précises sur la consommation électrique, et ainsi d'apporter une réponse plus adaptée à la situation réelle. "La transition énergétique va modifier nos habitudes", souligne Fernand Grifnée, administrateur délégué de Ores. "Une autre façon de produire de l'électricité, plus imprévisible et plus décentralisée. Une autre façon de se chauffer, plus verte et plus durable, avec le recours à l'électricité via des pompes à chaleur notamment. Mais aussi une autre façon de se déplacer. Tout l'enjeu est de progressivement basculer dans ce monde sans mettre le réseau à plat, et en préservant le confort des gens."