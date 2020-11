La Région bruxelloise octroie une prime de 985€ bruts au personnel du secteur d’aide et de soins

Le Gouvernement bruxellois a approuvé l’octroi d’une nouvelle prime régionale pour soutenir le personnel du secteur d’aide et de soins, apprend-on dans une communiqué. 17.000 personnes de ce secteur sont concernées par cette aide.

«Après une première vague éprouvante de la crise sanitaire, le système de soins de santé a été touché à nouveau de plein fouet ces dernières semaines suite à la propagation du COVID-19. A l’instar du personnel hospitalier, les travailleurs des secteurs associatifs régionalisés se sont mobilisés sans relâche pour préserver la santé des citoyens et soutenir la population face à la crise. Alors que le Gouvernement fédéral a décidé de l’octroi d’une prime au personnel du secteur hospitalier, les efforts du personnel du secteur d’aide et de soins bruxellois doivent également être reconnus, leur engagement et leurs métiers valorisés.