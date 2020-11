Le Sporting de Charleroi ne parvient plus à renverser la vapeur

Au Mambourg, la vérité de cet été n’est plus forcément celle de l’automne. Après un début de saison des plus prometteurs, les Zèbres connaissent un sérieux coup d’arrêt en championnat. Comme s’ils n’avaient plus les ressources nécessaires pour, de nouveau, enclencher une série victorieuse. Si la situation actuelle suscite des questions bien légitimes dans le vestiaire carolo, c’est également le cas de cette incapacité à renverser complètement la vapeur. À retourner une situation, quand celle-ci s’annonce mal embarquée. Chose qui se répète régulièrement ces dernières semaines.