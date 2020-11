Le faisan, un gibier à déguster délicatement

Depuis le début du mois d’octobre, la période de la chasse est ouverte et avec elle, le moment de dégustation du gibier. Lièvres, chevreuils, sangliers, tous sont délicatement préparés pour faire frétiller les papilles des amateurs de viande. Parmi ceux-ci, un se démarque par son goût affirmé et son abondance : le faisan.

Originaire d’Asie, le faisan est arrivé dans nos contrées européennes depuis de nombreux siècles. Très apprécié des seigneurs du Moyen-Âge, il était introduit dans leurs forêts pour être chassés et dégustés. Aujourd’hui, l’oiseau est l’un des gibiers les plus chassés d’Europe et les plus appréciés.