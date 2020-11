Coronavirus: comment fêter Noël? L’avis de plusieurs experts

Faut-il fêter Noël? «Oui, la question est comment», ont répondu (presque) en cœur une dizaine d’experts rassemblés virtuellement par l’université catholique de Louvain, jeudi. A distance, en extérieur, en cercle restreint, il va falloir faire preuve d’imagination pour pouvoir célébrer tout en restant raisonnable, a notamment souligné Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

«Si on le fait de façon classique, avec 15-20 personnes qui boivent, qui mangent, qui rigolent, en mélangeant les bulles et les âges pendant plusieurs heures dans un lieu fermé, là clairement il y a un risque sanitaire», a posé l’experte.

Mais plus de huit mois après le début de la crise du coronavirus et deux confinements plus tard, la population a besoin d’espoir et de soutien affectif, a plaidé Olivier Luminet, psychologue de la santé.