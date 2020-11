Carte blanche: «Absence de prime pour les équipes en maisons de repos: un mauvais signal»

La Pandémie de Covid-19, sa première vague puis sa deuxième, pèsent lourdement sur les épaules des femmes et des hommes qui, au quotidien, assurent l’accompagnement, le soutien et les soins aux personnes. Dans les hôpitaux, ce dévouement s’est traduit par des mesures de reconnaissance au niveau fédéral : déblocage de budgets pour la revalorisation des fonctions ou encore, et tout récemment, octroi d’une prime exceptionnelle et de chèques-consommation à la fin de cette année, pour un montant global de plusieurs centaines de millions d’euros. La Flandre vient, quant à elle, de libérer un budget annuel de 577 millions d’euros (entre 2021 et 2025) pour soutenir ses soins de santé, dès le premier janvier prochain.

Le personnel des MRS oublié

Nous ne pouvons qu’applaudir de telles décisions, tout à fait justifiées au regard des efforts fournis par ces secteurs et des services essentiels à la population lors de cette crise sans précédent. Mais dans le même temps, nous nous interrogeons : qu’est-il prévu pour les maisons de repos et maisons de repos et de soins MR(S) wallonnes ? En leur sein, des hommes et des femmes égaux dans leurs droits à l’ensemble de la population, mais que l’âge a rendus plus fragiles face au virus. Pour les accompagner et les soutenir, des hommes et des femmes encore : aides-soignants, infirmiers, paramédicaux, personnel logistique ou administratif… Depuis plusieurs mois, ces équipes se battent sans relâche pour accompagner au mieux leurs résidents, parfois en effectifs réduits et avec les moyens du bord, dans cette crise sans précédent.

De lentes avancées

En valorisant un secteur au détriment d’un autre, le signal est fort : il laisse croire que le travail effectué par du personnel en MR(S) a moins de valeur que celui effectué par du personnel en hôpital. Est-ce là le message sociétal que les autorités veulent faire passer ? Bien sûr des décisions ont été prises. Pour parer à l’urgence sanitaire, le Gouvernement wallon a adopté différentes mesures positives pour soutenir financièrement les MR(S). Il a également annoncé, en juillet dernier, dégager 260 millions d’euros de manière structurelle pour la période 2021-2024, afin de revaloriser les travailleurs et travailleuses du non-marchand et, en particulier, ceux et celles des secteurs santé et social qui relèvent de sa compétence. Nous nous en réjouissons.